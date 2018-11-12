Услуги клининга
Чистота в квартире, таунхаусе, загородном доме или в офисе - гарантия здоровья, хорошего настроения и высокой продуктивности. Но как обеспечить ее на должном уровне в современном и непредсказуемом ритме жизни?
На помощь придет компания "Клининг-Сервис". Воспользовавшись услугами нашей клининговой компании, вы получаете профессиональную и эффективную уборку любых помещений с применением безопасных средств и инструментов. Мы предлагаем удобные для ВАС условия сотрудничества, оперативное выполнение работы и всегда блестящий результат.
Восстановим ковровое покрытие: удалим грязь и пятна, неприятный запах и микроорганизмы. Знаем разницу в чистке синтетического и шерстяного ковра, аккуратно обрабатываем изделия ручной работы. После обработки ворс снова станет ярким, однородным и чистым.
Работа отнимает у жителей мегаполиса максимум времени, поэтому о регулярной уборке загородного дома не заходит и речи. «Клининг-Сервис» обеспечит оперативное наведение порядка в каждом уголке коттеджа, устранив даже старые загрязнения. Процесс осуществляется профессионалами с применением специализированных и эффективных средств.
Давние загрязнения, большая чаша бассейна, ваши требования к безопасности составов – мы учтем все нюансы. Отмоем покрытие, межплиточные швы с помощью аппаратов высокого давления и роторной машины, удалим грязь кислотным моющим средством, безвредным для окружающей среды.
Порядок в квартире - не каприз, но значимое условие для поддержания здоровья, хорошего самочувствия и позитивного настроения. Если ненормированный и стремительный график жизни не позволяет включить в него уборку, «Клининг-Сервис» сделает это за вас. Профессиональный подход, безопасные средства, эффективные материалы - и квартира засияет чистотой и уютом.
Мягкая мебель - не только источник комфорта, но и место накопления пыли, грязи и микробов. Регулярная химчистка диванов, кресел и кроватей обезопасит от возникновения болезней, не говоря уже о возвращении изначального облика изделиям. Профессиональные чистящие средства безопасны для здоровья и не повреждают фактуру обивки.
Регулярная мойка остекления и окон поддерживает презентабельный внешний облик помещения и улучшает проходимость солнечного света. Очищение стекол в несколько этапов позволяет избавиться от мельчайших загрязнений и налета, не повреждая структуру материала. В работе применяются специальные составы, гарантирующие безупречную эффективность.
Расчёт стоимости Вашей уборки
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение на безупречную уборку Вашего помещения.
«Клининг-Сервис» —
качество наших услуг стоит на трех китах: персонал, профессиональная химия и оборудование. Но компания «Клининг-Сервис» – это нечто большее…
Мы лично обучаем сотрудников, не довольствуемся опытом и знаниям, полученными в других фирмах. Готовим специалистов и проводим их внутреннюю сертификацию перед разрешением работать на объектах.
Компания несет ответственность, дает гарантии своим клиентам – это будет прописано и в вашем договоре услуг. Качество выполненных работ контролируется технологом.
Работаем для тех, кто хочет знать стоимость и время уборки заранее. Для тех, кто привык к оправданным ценам. Для тех, кто знает, за что платит.Подробнее