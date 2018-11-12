«Клининг-Сервис» —

качество наших услуг стоит на трех китах: персонал, профессиональная химия и оборудование. Но компания «Клининг-Сервис» – это нечто большее…

Мы лично обучаем сотрудников, не довольствуемся опытом и знаниям, полученными в других фирмах. Готовим специалистов и проводим их внутреннюю сертификацию перед разрешением работать на объектах.

Компания несет ответственность, дает гарантии своим клиентам – это будет прописано и в вашем договоре услуг. Качество выполненных работ контролируется технологом.

Работаем для тех, кто хочет знать стоимость и время уборки заранее. Для тех, кто привык к оправданным ценам. Для тех, кто знает, за что платит.